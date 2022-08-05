День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь

5 августа отмечают День рождения своей службы сотрудники органов финансовых расследований Республики Беларусь.

В этот день в 1992 году было создано Управление налоговых расследований, которое и стало родоначальником современного Департамента финансовых расследований, входящего в структуру Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь.

Реорганизации системы органов финансовых расследований, происходившие в 1998 и 2001 годах, не изменили основных задач, связанных с обеспечением экономической безопасности государства и стоящих перед сотрудниками этой важной для государства структуры.

Основными направлениями деятельности органов финансовых расследований остаются контроль за расходованием государственных средств, выделяемых в рамках государственных программ, инвестиционных проектов, противодействие коррупции, выявление и пресечение деятельности организованной преступности в сфере экономических отношений, незаконной предпринимательской деятельности, уклонения от уплаты налогов и т.д.

Изменения в экономической системе государства, связанные с переходом к рыночной экономике, обусловили и структурные изменения в системе органов государственного контроля, в том числе и в структуре органов финансовых расследований, которая в ходе реорганизаций обрела следственный аппарат, оперативные подразделения.

В результате успешной работы органов финансовых расследований по пресечению преступной деятельности и коррупции в сфере экономических отношений, в государственный бюджет поступают значительные суммы финансовых средств, направляемые на финансирование, в том числе и социальной сферы.

Выполнение этих ответственных служебных обязанностей требует от сотрудников высоких профессиональных навыков, а также морально-волевых качеств, таких как честность, преданность закону, ответственность, неподкупность, порядочность и принципиальность.

Свою работу органы финансовых расследований строят в тесном взаимодействии со Следственным комитетом, Комитетом госконтроля, налоговыми инспекциями, прокуратурой и органами внутренних дел. Слаженная работа вместе с отходом от формальной системы плановых финансовых проверок дают положительные результаты, способствуя оздоровлению экономики государства от преступности и коррупции.

Традиционно 5 августа во всех подразделениях и структурах органов финансового контроля проводятся торжественные мероприятия, на которых отмечаются успехи службы, обсуждаются проблемные задачи, требующие первостепенного внимания и решения, отмечаются и награждаются отличившиеся сотрудники, чествуются ветераны органов финансового контроля. К празднованию нередко бывают приурочены спортивные мероприятия, в которых принимают участие сотрудники.

По материалам calend.ru.