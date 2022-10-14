День матери в Беларуси

В середине осени — 14 октября — Беларусь отмечает День матери, начиная с 1996 года. Дата празднования приурочена к великому православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы.

Истоки Дня матери — в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. На протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости.

В своем поздравлении ко Дню матери Президент Беларуси А. Лукашенко отметил: «Проводимая в стране социальная политика способствует тому, чтобы женщины смогли воплотить свое предназначение — вырастить и воспитать здоровых и счастливых детей». Также Президент заверил, что Белорусское государство и впредь будет создавать необходимые условия для успешной деятельности женщин во всех сферах жизни.

Великое значение этого праздника в деле укрепления семейных устоев вообще и в частности установления более тесной сердечной связи между детьми и матерями несомненно. Созидающая роль матери, позитивные жизненные ориентиры детей — это те основы, без которых невозможно укрепление престижа семьи, духовное возрождение общества, формирование гражданских институтов, полноценное развитие государства.

По материалам calend.ru.