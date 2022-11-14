День кузнеца в Беларуси

14 ноября в Беларуси отмечается народный праздник Кузьмы — покровителя кузнецов. Поэтому этот день называют еще и профессиональным праздником этих мастеров — Днем кузнеца.

Кузнечное дело — это одно из старинных и самых уважаемых ремесел. Издавна кузнецы уважались и чтились в народе. Стать кузнецом не так просто, как кажется. Учеба и в наши дни занимает достаточное количество времени, а когда-то делу кузнеца учились от 3 и до 10 лет.

Кузня обычно стояла на обочине деревни, и всегда оттуда доносилось веселое звяканье железа — кузнец работает. Подковывает коней, выплавляет серпы и косы, ножи и ножницы. В народе кузнеца считали богатырем, в чьих руках железо и огонь становятся послушными. Не каждому под силу усмирить такие стихии.

До 12 века кузнецы были «по совместительству» и гутниками — мастерами по выплавке железа из болотной или озерной руды, из которого потом ковали различные предметы труда, оружие и украшения. Примерно в конце 11 — начале 13 века кузнецы стали отдельными самостоятельными мастерами. В 14—17 веках произошло разделение кузнецов на отдельные профессии — мечники, ратники, замочники.

Городские кузнецы принадлежали к сословию мещан и с 16 века имели право объединяться в цеха. Во второй половине 17 века многие белорусские кузнецы работали в Московии, Италии, Венеции и Франции. Учеба могла продолжаться до 10 лет, после чего ученики становились подмастерьями. Для получения статуса мастера кузнец должен был осуществить «путешествие» по ремесленным центрам и сделать какую-то определенную вещь, которую оценивали председатели различных цехов. Принимали во внимание украшение, сложность и продолжительность ковки, а также прочность, если речь шла об оружии.

Сельские или деревенские кузнецы не вступали в цеха и удовлетворяли потребности узкого круга потребителей — односельчан и жителей окольных деревень. Чаще всего делали нужные в быту вещи: подковы, замки, обивку для сундуков. Передача мастерства происходила путем приема в ученики. Ими чаще всего становились члены одной семьи — племянники, братья и сыновья.

До конца 19 века в каждом повете Беларуси насчитывалось до 50 сельских кузнецов. Обычно они работали вместе с помощниками-молотобойцами. Кроме горячей и холодной ковки кузнецы осуществляли сварку, различные слесарные и паяльные работы.

Так как профессиональная деятельность кузнеца хорошо оплачивалась и была уважаемой, хоть порой и тяжелой, то подрастающее поколение в деревне непременно хотело вступить в сообщества кузнецов. Чтобы быть похожими, дети выдумывали различные игры, где бы фигурировали кузнец или его деятельность. В белорусском фольклоре до наших дней дошло огромное количество таких игр.

Несмотря на то, что современная промышленность потеснила кустарные ремесла, профессия кузнеца остается очень уважаемой. Вокруг нее до сих пор витает ореол мистики и загадки. А кованые изделия сегодня — это дорогие предметы роскоши. Зачастую — это красивые, изящные произведения искусства.

Кроме дня своего покровителя Кузьмы, кузнецы часто устраивают праздники своей профессии на различных фестивалях и выставках. Например, во время Славянского базара в Витебске ежегодно проходит Бал Гефеста. Там мастера огня и железа демонстрируют умение превращать металл в цветы, бабочек или даже головной убор.

По материалам calend.ru.