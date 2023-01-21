День инженерных войск Беларуси

День инженерных войск в Беларуси, также как и в России, отмечается ежегодно 21 января. В Республике этот профессиональный праздник установлен Указом Президента Республики № 157 от 26 марта 1998 года.

Свою историю инженерные войска ведут со времени Петра I, когда он своим Указом от 21 января 1701 года создал в Москве «Школу пушкарского приказа», в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Уже со следующего года выпускниками данной школы стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии. В 1712 году по указу Петра инженерная школа стала самостоятельным учебным заведением и значительно расширилась. Затем была создана и Санкт-Петербургская инженерная школа (1719 год). А спустя 4 года Московская школа была переведена в северную столицу и объединена с Санкт-Петербургской.

С самого начала инженерные войска проявили себя и в мирное, и в военное время. Они принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854–1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и двух мировых войн. Значительный вклад внесли инженерные войска и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

После провозглашения Беларусью независимости важнейшим шагом на пути возрождения многовековых традиций, признания боевых заслуг всех поколений военных инженеров от петровских времен до наших дней и стало учреждение в Вооруженных Силах Республики профессионального праздника — Дня инженерных войск.

В состав инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси вошел ряд воинских частей, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания гвардейских, имеющих почетные наименования и награжденных боевыми орденами.

Вся история Вооруженных Сил, великих битв и сражений неразрывно связана с деятельностью инженерных войск.

Сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Республики Беларусь продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений, с честью выполняя стоящие перед ними задачи.

По материалам calend.ru.