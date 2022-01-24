День эскимо. И раньше оно было без палочки

24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но Днём рождения эскимо принято считать именно 24 января. И, конечно же, эскимо – это не просто мороженое, это символ беззаботных летних дней, вкус детства, любовь к которому многие сохранили на всю жизнь.

Кто и когда «изобрёл» эскимо, кто придумал вставить в него палочку, откуда пошло его название… Мало кто знает, да и версий и споров вокруг данных исторических событий существует огромное количество. По одной из самых распространенных, автором данного вида мороженого является некий кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его «Eskimo Pie» (пирожок эскимоса). Это произошло в 1919 году, а ещё через три года он получил патент на это своё «изобретение».

Само слово «эскимо», опять же по одной из версий, пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии, и получило название эскимо.

Необходимо также сказать, что это первое эскимо было без деревянной палочки – своего сегодняшнего неизменного атрибута, и обзавелось им лишь в 1934 году. Хотя, что первично – эскимо или палочка, сказать сложно. Некоторые придерживаются версии, что первична палочка в мороженом. А основываются они на том, что некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на морозе стакан с лимонадом, где была палочка для перемешивания, через некоторое время обнаружил ледяной фруктовый цилиндр с вмерзшей палочкой, который было кушать весьма удобно. Так, в 1905 году он стал готовить замороженные лимонады на палочке, а потом эту идею подхватили уже производители эскимо.

Как бы то ни было, но миру был представлен новый сорт мороженого, и уже к середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников во многих странах и не теряет своей огромной популярности и сегодня.

Кстати, наибольшее количество поклонников у эскимо в России. Оно появилось в Советском Союзе ещё в 1937 году, как считается, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 кг (!) мороженого. Так, выпускавшееся изначально как лакомство для любителей, оно поменяло статус и было отнесено к «высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим к тому же лечебно-диетическими свойствами». Также Микоян настаивал, что мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам.

Производство конкретно эскимо было поставлено на промышленные рельсы сначала только в Москве – в 1937 году на Московском хладокомбинате номер 8 была введена в строй первая крупнейшая по тем временам фабрика мороженого мощностью 25 тонн в сутки (до этого мороженое производилось кустарным методом). Тогда в столице прошла широкая рекламная компания о новом сорте мороженого – эскимо. Очень быстро эти глазированные цилиндрики мороженого на палочке стали любимым лакомством и детей, и взрослых.

Вскоре хладокомбинаты и цехи по производству эскимо появились и в других советских городах. Сначала оно изготавливалось на ручной дозировочной машине, и лишь после Великой Отечественной войны, в 1947 году, появился первый промышленный «эскимо-генератор» карусельного типа (на Мосхладокомбинате номер 8), что позволило значительно увеличить объём выпускаемого эскимо.

Надо отдать должное и контролю за качеством продукции, эскимо изготавливали из высокосортных сливок – и именно в этом феномен советского мороженого. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком. К тому же, срок реализации мороженого ограничивался одной неделей, в отличии современных нескольких месяцев. Кстати, советское мороженое любили не только на Родине, ежегодно на экспорт отправлялось более 2 тысяч тонн продукта.

Позднее менялся состав и вид эскимо, на смену глазированным цилиндрам пришли овалы, параллелепипеды и другие фигуры, само мороженое стали изготавливать не только из сливок, но и из молока, или его производных. Менялся и состав глазури – на смену натуральному шоколаду пришли глазури с растительными жирами и красителями. Расширился и список производителей эскимо. Поэтому сегодня каждый может выбрать любимое эскимо из широкого списка представленных на рынке продуктов питания.

Но, в не зависимости от предпочтений, в Международный день эскимо все любители этого лакомства могут съесть его с особым смыслом, отпраздновав, таким образом, этот праздник. Главное помнить, что по действующему ГОСТу в России эскимо может быть только на палочке и в глазури, иначе это не эскимо.

Кстати, вовсе не обязательно покупать это холодное лакомство в магазине – можно сделать его дома, используя простые и полезные продукты. Рецепты домашнего эскимо совсем не сложны, и доступны даже для неопытных кулинаров.

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