День единения народов России и Беларуси отметили в УК «ЦБС г. Бобруйска»

2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. Именно в этот день в 1996 г. был подписан договор об образовании Сообщества двух государств − России и Беларуси. Для белорусов и россиян этот праздник символизирует нерушимость многовекового братства, воплощает стремление наших народов вместе строить свою жизнь и созидать будущее. К этой праздничной дате для пользователей УК «ЦБС г. Бобруйска» были подготовлены мероприятия и библиотечные выставки, а также виртуальные материалы, которые были посвящены дружбе наших братских народов, нашей единой истории.

На библиотечном сайте виртуальные пользователи могли познакомиться с уникальными материалами по краеведению города Костромы, который с 2012 года является нашим городом побратимом. Данный материал был любезно предоставлен Муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Централизованная библиотечная система» в рамках реализации совместного проекта «Дружим городами: Кострома – Бобруйск». Так, ко Дню единения под одноименным баннером размещены викторина о Костроме и видеоэкскурсия «Костромские тропинки к А.С.Пушкину», а также викторина о Бобруйске «Я в этом городе живу, я этот город знаю».

В детской библиотеке №5 прошёл урок содружества «В единстве и сотрудничестве мы видим своё будущее». В ходе мероприятия, библиотекари отметили, что тесное сотрудничество позволяет двум братским народам жить одной семьёй в мире и согласии, представили ребятам слайд-презентацию «Нас роднит вековая история», которая познакомила с историей многопланового сотрудничества двух стран – соседок, осветила стремление наших народов к дальнейшему сохранению духовного единства.

Сотрудник городской библиотеки №7 имени А.А. Шогенцукова в рамках проекта «История двух стран в судьбе поэта» провела для учащихся старших классов ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска» литературно-музыкальную композицию «Кабардино-Балкария – жемчужина России». В ходе мероприятия ребята познакомились с прекрасным уголком России – Кабардино-Балкарией. Библиотекарь напомнила, что с историей Бобруйска периода Великой Отечественной войны связано и имя основоположника кабардино-балкарской литературы Али Асхадовича Шогенцукова, поэта-патриота, который погиб в немецком концлагере на территории Бобруйской крепости в 1941 году.