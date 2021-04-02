0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

День единения Беларуси и России отпраздновали в гимназии №3

45 0

День единения Беларуси и России отпраздновали в гимназии №3

В ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска» в рамках мероприятий, приуроченных Дню единения Беларуси и России, для воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Дружба» были проведены информационные минутки «Лучшие друзья на свете – страны моей хорошие соседи», с юными членами ОО «БРПО» была проведена интерактивная викторина «Россия и Беларусь: общая история и общая судьба».

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿