День единения Беларуси и России отпраздновали в гимназии №3

В ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска» в рамках мероприятий, приуроченных Дню единения Беларуси и России, для воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Дружба» были проведены информационные минутки «Лучшие друзья на свете – страны моей хорошие соседи», с юными членами ОО «БРПО» была проведена интерактивная викторина «Россия и Беларусь: общая история и общая судьба».