День дяди и тети. Как его отметить?

К целому списку праздников, посвящённых родным и близким людям, открытым когда-то Днём матери, а позднее пополненным Днями отца, сыновей, дочери, бабушек и дедушек, добавился новый – День дяди и тёти (Uncle and Aunt Day). Отмечается он ежегодно 26 июля.

Брат отца или матери или их сестра как раз и являются по отношению к человеку его дядей и тётей. Для большинства людей отношения между племянником или племянницей и их дядями и тётями нельзя назвать столь же близкими, как отношения с родителями или бабушкой и дедушкой. Однако стоит помнить и о том, что для кого-то дядя или тётя как раз и становятся теми людьми, с которыми бывает проще разговаривать на откровенные темы, так как они несколько выпадают из строгой семейной иерархии.

Многие подростки при не слишком сильной разнице в возрасте с дядей или тётей воспринимают их даже как старших братьев и сестёр или старших товарищей, что никак не проходит в случае с родителями или бабушкой и дедушкой. Именно поэтому и отношения для многих выстраивать с ними бывает проще.

В отдельных случаях, когда складываются трудные жизненные ситуации, именно дядя и тётя могут стать теми людьми, кто подставит плечо в трудную минуту или даст ответ на сложный вопрос. Случается и так, что, потеряв родителей и не имея бабушек и дедушек, ребёнок или подросток оказываются перед перспективой оказаться в воспитательных учреждениях для сирот. Первым, кто может оказать в такой ситуации помощь и занять место родителей, став опекуном – законным представителем, являются дядя и тётя. Нередко именно они берут на себя ответственность за воспитание ребёнка, обеспечение его комфортными условиями для жизни и учёбы.

Ценность родственных отношений сильна со времён традиционных обществ, где каждый член семьи, близкий или дальний родственник готов был прийти на помощь близкому.

Интересным является и тот факт, что во многих культурах, обращаясь к знакомому человеку старшего возраста, к его имени добавляется приставка «дядя» или «тётя», хотя на родственные связи она никак не указывает.

Учредители праздника предлагают не забывать о своих дядях и тётях и позвонить им по телефону, поздравив и высказав тёплые слова и пожелания.