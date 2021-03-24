«День безопасности» в Бобруйске

В рамках Республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» бобруйские спасатели организовали мероприятие в Центре культуры и досуга Ленинского района.

Работники МЧС напомнили жителям города, как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик в доступной форме поведал всем присутствующим о правилах пожарной безопасности и как действовать по сигналу «Внимание всем». Оказалось, что не все помнят, что услышав звук сирены, необходимо включить телевизор, прослушать сообщение и действовать по услышанной инструкции.

Спасатели организовали интерактивные площадки, где желающие в игровой форме повторили правила безопасности. Ребята рассматривали причины, по которым происходят пожары и к чему приводит неосторожное обращение с огнем. Большой популярностью пользовались игры: крестики-нолики, пятнашки и «Эвакуация». Особое место занял импровизированный турнир по надеванию пожарной экипировки. Не имея специальной подготовки, школьники смогли надеть боевую одежду спасателя за 24 секунды!

На открытом воздухе участникам предложили на практике ликвидировать очаг возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

Елена Кричко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.