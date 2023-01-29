Ежегодно в последнее воскресенье января в Беларуси отмечается День белорусской науки, официально установленный в 1993 году.

Ведущим исследовательским и научным центром страны является Национальная академия наук Беларуси, основанная в 1928 году. Сегодня она объединяет высококвалифицированных ученых различных специальностей и десятки научно-исследовательских, научно-производственных, конструкторских и внедренческих организаций.

В Национальной академии наук работает более 16 тысяч исследователей, техников, вспомогательного и обслуживающего персонала, среди которых немало докторов и кандидатов наук.

Результаты работы белорусских ученых отвечают высоким мировым требованиям, активно применяются во всех отраслях народного хозяйства и социальной сферы страны, вносят значительный вклад в решение задач инновационного развития государства.

За последнее время в научной сфере республики был проведен ряд реформ, главная идея которых — создание со стороны науки так называемой параллельной экономики. Но проблема в том, что, несмотря на наличие необходимой нормативной базы, условия для появления и эффективного развития небольших инновационных предприятий (именно они должны бы стать основой параллельной экономики) сегодня не самые благоприятные. Крупные же предприятия не всегда имеют достаточно средств для внедрения новых разработок.

Один из важнейших показателей научной деятельности — наукоемкость ВВП — в последние годы составляет около 0,6%. Это выше, чем в большинстве стран СНГ, но значительно ниже, чем в сопоставимых с Беларусью по размеру и населению Финляндии и Швеции. Поэтому в ближайшие годы планируется повышать этот показатель.

В свой же профессиональный праздник белорусские ученые, деятели науки, сотрудники научно-исследовательских институтов и все, кто связан с научной деятельностью, получают поздравления от друзей, коллег и представителей власти.

По материалам calend.ru.