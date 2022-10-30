День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

Без преувеличения можно констатировать, что история наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов — транспорт играет в нашей повседневной жизни все большую роль.

Автомобили незаменимы, и с каждым годом их становится все больше. Автомобили стали скоростным транспортом, благодаря чему люди имеют возможность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные уголки мира. В этой связи увеличивается и число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной из самых массовых.

Поэтому не удивительно, что во многих странах существуют праздники, посвященные данным профессиям. Ведь кадры автомобильного транспорта — эта основа его жизнедеятельности. В эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года № 2847-IX, а затем подтвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», и отмечался в последнее воскресенье октября.

В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традиционно сегодня День работников автомобильного транспорта — День автомобилиста — отмечают в России, Беларуси, Украине.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

Автомобили оставили значимый след и в событиях мировой истории. Это и первые испытания автомобиля в 1885 году, и первые в мире автомобильные соревнования 1894 года, и основание всемирно известной автомобильной компании «Форд Мотор» в 1903 году. Это и многие-многие другие важные события.

По материалам calend.ru.