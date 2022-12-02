День 2D-художников

2 декабря свой неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Дизайнеры компьютерной графики, прежде всего, востребованы в компаниях, создающих компьютерные игры. Как художники сами выражаются, они работают в «мультяшном стиле». Люди этой профессии часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. И в том, и другом случае в первую очередь требуется умение грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и т.д. 2D-художники, принимаясь за новый проект, сначала рисуют его с помощью подручных предметов, а только потом – в специальных компьютерных программах. Чтобы стать «компьютерным» художником, иметь художественное образование необязательно.

Профессионалы советуют начинающим 2D-художникам сначала овладеть программами Photoshop, Corel Painter, Adobe Flash или Illustrator, а это можно сделать самостоятельно. Существует масса специализированной литературы, курсов, интернет-ресурсов, на которых доступны полноценные уроки по двухмерной и трехмерной графике. Профильные сайты могут предложить галереи других художников и возможность разместить работу для обсуждения.

Специалисты также советуют, что данной профессии необходимо учиться постепенно, постоянно рисуя и совершенствуясь. Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Напомним, что на следующий день – 3 декабря – свой профессиональный праздник отмечают 3D-аниматоры.

По материалам calend.ru.