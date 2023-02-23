Демонстрация военной техники и бесплатные развлечения. Мероприятия к 105-летию ВС пройдут на «Линии Сталина»

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 25 февраля при поддержке Министерства обороны пройдут праздничные мероприятия, посвященные 105-летию Вооруженных Сил и Дню защитников Отечества. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Для жителей и гостей Беларуси организаторы подготовили масштабные военно-исторические реконструкции, демонстрацию мастерства военных кинологов, а также показательные выступления военнослужащих с демонстрацией различных образцов современной военной техники. Свои боевые возможности продемонстрируют танки Т-72Б и Т-72Б3, авиация Ил-76, СУ-30 СМ, СУ-25, Як-130, Л-39, Ан-26, Ми-8МТБ-5 и Ми-24. Кроме того, на центральной сцене для гостей праздника выступят участники Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.

Министерство обороны на территории комплекса организовывает тир с возможностью пострелять из АК-47, а также лазерный тир и три точки питания, можно будет прокатиться на БТР-80. Все это будет бесплатным. В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон. Каждый гость праздника сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других мастер-классах, а самые активные участники будут награждены дипломами и ценными призами.

В день праздничного мероприятия с 9.30 до 17.00 для желающих посетить "Линию Сталина" планируется организовать платные автобусы, которые будут курсировать по маршруту ДС Кунцевщина - ст.м. "Каменная Горка" - ст. Ждановичи - Школа №1- ИКК "Линия Сталина".

По материалам belta.by.