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Экономика

Деловые круги Турции заинтересованы в поиске бизнес-партнеров в Беларуси

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Деловые круги Турции заинтересованы в поиске бизнес-партнеров в Беларуси

Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с председателем Совета по производству и торговле Турции Озканом Пынаром, сообщили в НЦМ.

Турецкая сторона отметила свою заинтересованность в поиске надежных бизнес-партнеров в Беларуси. В частности, компания Kantec, входящая в состав совета, занимается автоматизацией производств пищевой промышленности и готова делиться опытом с белорусскими предприятиями.

Николай Борисевич выразил готовность НЦМ разработать для турецких деловых кругов индивидуальный алгоритм действий по решению конкретно поставленных задач и оказать полное содействие в ходе его реализации.

Стороны договорились развивать взаимодействие, в том числе в рамках организации взаимных визитов белорусских и турецких делегаций.

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