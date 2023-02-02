«Дело каждого»: профсоюзы Могилевской области запустили инициативу к Году мира и созидания

В Могилевской области стартовала общественная инициатива "Дело каждого", посвященная Году мира и созидания. Ее реализацией занимается областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, рассказал председатель отраслевой структуры Павел Жуйков.

Инициатива заключает в себе мощный патриотический посыл и будет осуществляться по различным направлениям. Формат участия в ней не ограничен конкретными мероприятиями. В одном случае это могут быть акции по наведению порядка и благоустройству объектов, связанных с героическими страницами Великой Отечественной войны, значимыми событиями в жизни конкретного региона или республики, знаменитыми земляками. В другом - мероприятия, направленные на приобщение членов трудовых коллективов к истории и культуре родного края через туристическую или краеведческую работу. Помимо этого, участников инициативы нацеливают на проведение встреч с ветеранами предприятий и молодежью, создание в организациях тематических уголков и мини-музеев.

"Дело каждого" - это возможность для первичных профсоюзных организаций, всех членов отраслевого профсоюза внести посильный вклад в общее дело мира и созидания, - подчеркнул Павел Жуйков. - Ведь Год мира и созидания - яркое свидетельство зрелости нашего общества, своего рода венец трилогии Года малой родины, Года народного единства и Года исторической памяти. Он призван объединить накопленный опыт, а также конкретные дела и начинания по тематике каждого из прошедших лет".

По материалам belta.by.