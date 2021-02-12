Делегат ВНС предложил финансировать партии из бюджета и давать гранты гражданскому обществу

Директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная стратегия", политолог Александр Шпаковский сегодня на VI Всебелорусском народном собрании предложил финансировать политические партии из бюджета и создать национальную систему грантов для гражданского общества.

"Политические партии не воспринимаются обществом в качестве социального лифта, их рейтинги в пределах статистической ошибки: было озвучено - от 3% до 6%, раньше было вообще от 1% до 3%. По факту большинство этих политических партий не отвечают требованиям законодательства. Прогосударственные партии хронически бедные, оппозиционные получают финансирование из-за рубежа. Мы должны предусмотреть бюджетное финансирование для политических партий", - считает Александр Шпаковский.

Он также поддерживает введение запрета на зарубежное финансирование для партий. "Вплоть до пожизненного запрета заниматься политической деятельностью и уголовной ответственности", - заявил политолог.

Вместе с тем он призвал не спешить с переходом к новой избирательной системе, а для начала подготовить почву - закон о политических партиях, бюджетное финансирование и национальную систему грантов для гражданского общества. "Многие так называемые блогеры и прочие информационные проекты, в которые поверили люди, по сути дела, это высокодоходные и высокооплачиваемые проекты политтехнологов, которые стоили десятки, а то и сотни тысяч долларов ежемесячно. В ответ нужно предоставить возможность государственной поддержки патриотическому движению, которое возникло прошлой осенью", - считает Александр Шпаковский. "Чтобы любая инициатива в рамках открытого конкурса, отвечающая целям государственной политики, нашла поддержку со стороны нашей родины", - пояснил он.