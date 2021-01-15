Делегат ВНС из Бобруйска: хочу вынести на обсуждение конкретные инициативы молодежи своего региона

На Всебелорусском народном собрании хотелось бы вынести на обсуждение конкретные инициативы молодежи своего региона, заявила первый секретарь Бобруйского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи, делегат ВНС Анна Дивина.

"Очень ответственно и волнительно принимать участие в важном событии, которое дает оценку развитию страны за предыдущие 5 лет и определяет курс развития государства на новую пятилетку", - сказала делегат.

На Всебелорусское народное собрание Анна Дивина придет с конкретными молодежными инициативами. "У нас в городе состоялось много молодежных дискуссионных площадок, где мы вместе выработали ряд определенных предложений. Во-первых, укрепление института семьи и поддержка молодых семей. Наши дети с раннего возраста должны знать, что семья - это крепкий фундамент, опора и поддержка. Кроме того, молодежь очень интересует вопрос строительства собственного жилья, доступность арендного, а также закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах. Обсуждали мы и вопрос увеличения возрастного порога для участия в выборах в Палату представителей, повышение качества проводимой профориентационной работы. В частности, мы пришли к единому мнению, что необходимо предоставить молодым людям возможность переподготовки и повышения квалификации в рамках одной или нескольких специальностей. В ходе дискуссий молодежь предложила ввести курс политологии в школьную программу и увеличить количество часов для ее изучения в вузах", - отметила делегат ВНС.

Анна Дивина уверена, что молодежные инициативы будут услышаны на ВНС. "Глава государства поддерживает молодежь. Поэтому, уверена, что наши предложения будут услышаны, как и предложения других делегатов", - добавила она.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.