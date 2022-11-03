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Фотофакт

Делегация кубинских бизнесменов посетила Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

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Делегация кубинских бизнесменов посетила Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

Очередная  делегация представителей бизнеса из Республики Куба во главе с Советником посольства Кубы в Республике Беларусь посетила Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов.

Для гостей, сообщили  на предприятии, провели подробную экскурсию по заводу, они побывали в цехах основного производства, ознакомились с конвейерной сборкой тракторов «BELARUS», обкаточными стендами,  широким ассортиментом навесного и прицепного оборудования, дисковых колес.

Особый интерес кубинская делегация проявила к выпускаемым заводом запасным частям как на трактора мощностью 25-63 л.с., так и на более мощные модели тракторов.

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