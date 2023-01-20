Делегация Бобруйска приняла участие в торжестве по случаю 85-летия образования Могилевской области

19 января во Дворце культуры области прошло торжество, посвященное 85-летию образования Могилевской области. На праздничном мероприятии побывала и делегация Бобруйска во главе с председателем городского исполнительного комитета Игорем Киселём и председателем городского Совета депутатов Михаилом Желудовым.