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Делегация Бобруйска посетила Самарканд

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Делегация Бобруйска посетила Самарканд

Делегация нашего города во главе с председателем горисполкома Игорем Киселем побывала в Узбекистане. Представители Бобруйска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Самарканда, встретились с хокимом Фазлиддином Умаровым.

В программе двухдневного визита были посещения промышленных предприятий, международного туристического центра, промышленной и сельскохозяйственной ярмарок, знакомство с новым микрорайоном Корасув. Гости из союзных и зарубежных стран посмотрели парад, организованный на улице Алишера Навои, и одноименный парк, участвовали в церемонии возложения цветов к подножию памятника Амиру Темуру. Бобруйская делегация ознакомилась также с достопримечательностями Самарканда и национальными традициями.

В ходе проведенных встреч основными темами стали укрепление дружественных отношений между нашими городами, развитие сотрудничества в экономике, туризме, науке, культуре и других сферах.

Маргарита Бушуева

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