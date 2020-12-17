0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Делегация ВОЗ посетит Китай в январе для изучения происхождения коронавируса

ТАСС 51 0

Делегация ВОЗ посетит Китай в январе для изучения происхождения коронавируса

Делегация Всемирной организации здравоохранения планирует посетить Китай для изучения источников происхождения коронавируса нового типа в начале января будущего года. Об этом в четверг сообщил региональный директор организации в Западно-Тихоокеанском регионе Бабатунде Оловокуре.

"ВОЗ продолжает поддерживать связь с Китаем и обсуждать состав международной команды и места, которые она посетит, - цитирует представителя организации агентство Reuters. - В настоящее время мы понимаем, что Китай приветствует визит международной команды. <...> Насколько нам известно, он состоится в начале января".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿