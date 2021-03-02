Делегация сельскохозяйственных предприятий Гродненской области посетила Бобруйскагромаш

25 февраля состоялся визит делегации представителей сельскохозяйственных организаций Гродненской области на производственную площадку ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Делегация из 17 представителей крупных сельхозпредприятий Гродненщины прошлась по цехам и познакомилась не только с полным ассортиментом продукции, но и со всеми этапами производства современных агромашин.

Руководители, инженеры и специалисты хозяйств смогли увидеть масштаб производства, ознакомиться с новинками агротехники и подобрать наиболее подходящие для своих задач машины.

В ходе проведённого семинара-совещания представители делегации смогли получить от конструкторов, маркетологов, специалистов службы технического сервиса исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.

Гости отметили высокий уровень организации производства и доскональное знание техники специалистами отдела маркетинга предприятия, а также обсудили вопросы продвижения и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в хозяйства Гродненской области.