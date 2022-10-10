Делегация из Южной Кореи посетила «Бобруйскагромаш»

«Бобруйскагромаш» в рамках рабочего визита при поддержке посольства Республики Беларусь в Южной Корее посетил генеральный директор южно-корейской компании «UDO INC» мистер Хонг.

Цель визита в Республику Беларусь – проработка вопросов поставок и комплектующих южно-корейского производства белорусским предприятиям, в том числе от производителя HYUNDAI WIA, лидера в области машиностроения, специализирующегося на передовых продуктах для автомобильных запчастей, станков и оборонной промышленности.

В ходе переговоров определены основные направления двустороннего сотрудничества. Специалистами холдинга «Бобруйскагромаш» уже разработано техническое задание на станки и оборудование и передано южно-корейской стороне.

В ближайшее время компания «UDO INC» сформирует коммерческое предложение под запросы холдинга «Бобруйскагромаш».

В завершении визита гостям были продемонстрированы производственные мощности «Бобруйскагромаш» и представлен модельный ряд выпускаемой продукции.