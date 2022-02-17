Делегация из Грозного прибыла с визитом в Бобруйск

Небольшая делегация из города Грозного Чеченской Республики посетила Бобруйск 17 февраля. Гости побывали в краеведческом музее, где для них провели содержательную экскурсию по экспозициям от истории до современности. На предприятии «ФанДОК» представители делегации увидели мебельное производство и в фирменном магазине высоко оценили качество готовой продукции, выпускаемой для потребителей.

– Мы приехали с ознакомительным визитом увидеть Бобруйск во всей его красе. Очень понравилось, город красивый, встретили нас очень тепло. Хотелось бы приезжать к вам чаще, так как мы являемся городами-побратимами (соглашение было подписано в 2019 году – Прим. Bobrlife). Я надеюсь на наши теплые дружеские отношения и плодотворную работу в будущем. Будем работать на развитие туристических, социально-экономических, культурных отношений. Думаю, во время нынешней поездки мы получим много интересной и полезной информации о вашем городе, – сказал заместитель мэра Грозного Шамиль Очаров.

Далее гостей пригласили поучаствовать в собрании городского актива по подведению итогов социально-экономического развития Бобруйска за 2021 год, который пройдет уже сегодня. Во время мероприятия они смогут получить представление о широком потенциале нашего города в различных сферах и обсудить перспективные направления дальнейшего сотрудничества.