Делегация Бобруйска приняла участие в масштабном патриотическом форуме «Это НАША история!»

Делегация Бобруйска во главе с председателем Бобруйского городского Совета депутатов Михаилом Желудовым приняла участие в масштабном патриотическом форуме «Это НАША история!», который прошел с участием Президента Республики Беларусь Александром Лукашенко 17 сентября. Он состоялся в День народного единства в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена».

– Для меня День народного единства является важным праздником, который объединяет нас как единое целое. Этот форум показывает, что мы – единый народ и мы все вместе. Нужно развивать тему исторической памяти, ценить ее, традиции и национальный фундамент, который веками укреплялся в борьбе народа за единство и государственную независимость, – сказала Елена Роботень, член Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов, член Национального собрания Республики Беларусь II созыва.