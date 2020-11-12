Делегация БНТУ посетила Бобруйск с эстафетой юбилейного огня

В декабре Белорусский национальный технический университет будет отмечать 100-летие. В рамках праздничных мероприятий проходит эстафета юбилейного огня по ведущим предприятиям Беларуси, где работают выпускники вуза. 12 ноября делегация БНТУ побывала на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», где успешно трудятся 33 их выпускника.

– На встречах знакомимся с материальным оснащением предприятия, чтобы посмотреть, где будут в дальнейшем работать наши выпускники. Интересуемся, какие вопросы есть на предприятии, чтобы отразить это в учебном процессе и сделать акцент при подготовке специалистов для данного производства, – рассказал представитель делегации, заведующий кафедрой инженерной графики машиностроительного профиля автотракторного факультета Тимур Матюшинец.

Эстафета факела с юбилейным огнем символизирует объединение выпускников БНТУ. После торжественной церемонии с участием генерального директора «Бобруйскагромаша» Надежды Лазаревич гости узнали об истории и современности предприятия, с большим интересом пообщались с работниками и прошли с ознакомительной экскурсией по цехам.

Подробнее о встрече и впечатлениях участников делегации БНТУ читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».