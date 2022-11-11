Делать ревакцинацию (против COVID-19) кубинской вакциной «Soberana Plus» начнут в Могилевской области

В Могилевской области продолжается кампания по иммунизации против COVID-19. По состоянию на 9 ноября в регионе законченный курс первичной вакцинации против коронавирусной инфекции уже прошли более 700 тысяч человек или 73% от населения региона, из которых более 21 тысячи - дети в возрасте 5-17 лет. Бустерной вакцинацией охвачено порядка 400 тысяч человек или 60,1% от количества подлежащих иммунизации лиц.

- В рамках профилактики COVID-19, на сегодня у населения есть возможность привиться вакцинами нескольких производителей. Например, двухкомпанентные «Спутник V» (РФ) и Vero Cell, более известная как «Синофарм», (Китай) используются для первичного курса (две дозы с промежутком 21-28 дней). Ревакцинацию (через 6 месяцев после введения второго компанента) проводят одним компонентом этих же вакцин, а также «Спутником Лайт». Что касается кубинской вакцины «Soberana Plus», которая была зарегистрирована в Беларуси летом текущего года, а в начале ноября распределена по регионам страны, она представляет собой субъединичную вакцину, которая используется как универсальный бустер после основного курса вакцинации. Согласно инструкции к медпрепарату, «Soberana Plus» может быть использована для вакцинации детей 5-летнего возраста и старше, - говорит заместитель главного врача Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Булай.

Как отметила генеральный директор Могилевского РУП «Фармация» Елена Романенко, «Soberana Plus» уже поступила в наш регион и в ближайшее время будет распределена по учреждениям здравоохранения.