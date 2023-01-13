Дела семейные

Галина Владимировна спрашивает: «Что делать с супругом-пенсионером, который тратит свою пенсию на спиртное, а на уплату коммунальных платежей и еду денег не дает?»

Вопрос мы адресовали начальнику отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска УВД Андрею Барутенко:

– Необходимо обратиться к своему участковому инспектору милиции и написать заявление об ограничении дееспособности. Участковый инспектор милиции побеседует с супругом и другими членами семьи, с соседями. В случае подтверждения информации соберет необходимые документы и направит в прокуратуру Бобруйска. В свою очередь прокуратура направит материал для рассмотрения и принятия решения в суд Бобруйского района и Бобруйска.

Напоминаем, что прием граждан осуществляется каждую среду во всех пунктах охраны общественного порядка с 17 до 20 часов.