Декадник безопасности. Бобруйский район

В рамках декадника безопасности спасатели Бобруйска продолжают рассказывать жителям Бобруйщины о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в жилом фонде. Работники МЧС напоминают гражданам о недопустимости курения в постели и о том, как должна выглядеть «безопасная печь».

В центре внимания спасателей престарелые люди – эта категория граждан наиболее уязвима, а взрослые дети все чаще забывают о своих пожилых родителях. Также спасатели рассказали о необходимости установки автономного пожарного извещателя, ведь этот маленький прибор способен спасти от большой беды.

Еще одна категория – это заядлые курильщики. Их работники МЧС предупреждают: «Одна не потушенная сигарета – пожар». Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!