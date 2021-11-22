Декада кибербезопасности стартовала

С 22 по 30 ноября на территории страны пройдет профилактическая акция «Декада кибербезопасности» в целях повышения информационной грамотности населения, информирования об актуальных методах и способах обмана, используемых «киберпреступниками», мерах противодействия и профилактики киберпреступлений.

Профилактические мероприятия по кибербезопасности пройдут на территории г. Бобруйска. Как отметил начальник отделения по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома капитан милиции Александр Игоревич Бандур, с начала года количество киберпреступлений незначительно, но снизилось. Одним из самых распространенных из них остается хищение денежных средств при помощи модификации компьютерной информации. В большинстве случаев эти преступления становятся возможны из-за беспечности самих потерпевших, предоставивших реквизиты доступа к своим банковским счетам. Преступники завладевают реквизитами, необходимыми для осуществления прступных транзакций, посредством таких способов, как «вишинг» и «фишинг». Сегодня, уровень компьютерной грамотности граждан недостаточно высок и существенно отстает от скорости внедрения различных компьютерных систем в повседневную жизнь. Также, граждане недостаточно ответственно относятся к защите и безопасности собственной информации и личных данных. В профилактических мероприятиях по кибербезопасности будет задействовано достаточное количество личного состава управления внутренних дел.

Группа информации и общественных связей УВД

Бобруйского горисполкома