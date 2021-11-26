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Профилактика

Декада кибербезопасности: пожилым бобруйчанам напомнили алгоритм защиты от мошенников

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Декада кибербезопасности: пожилым бобруйчанам напомнили алгоритм защиты от мошенников

С целью предупреждении правонарушений в сфере высоких технологий 25 ноября для подопечных, посещающих отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района, состоялась очередная встреча с оперуполномоченным отделения по противодействию киберпреступлений УВД Бобруйского горисполкома Дмитрием Шунаевым.

В ходе беседы сотрудник правоохранительных органов рассказал о наиболее распространённых формах мошенничества, напомнил присутствующим основные правила безопасного использования банковской карты, персонального компьютера, современных гаджетов.

В рамках мероприятия пожилые люди получили компетентные ответы на все интересующие их вопросы. Участникам встречи были вручены информационные буклеты и памятки по цифровой грамотности и безопасности в сети Интернет.

Татьяна Сакач,
заведующий отделением дневного пребывания
для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН
Первомайского района г.Бобруйска»

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