Ученые выяснили, дефицит какого витамина может вызвать более тяжелое течение коронавируса

Британские врачи установили, что нехватка витамина D может быть причиной более тяжёлого течения коронавируса, сообщает газета Express.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции», — заявил доктор Гаррет Дэвис.

Он отметил, что для полного исследования необходим годичный цикл, а эпидемия коронавируса началась менее года назад.

Эксперт также добавил, что витамин D может уберечь организм от проникновения коронавируса.

По материалам russian.rt.com