Ученые выяснили, дефицит какого витамина может вызвать более тяжелое течение коронавируса
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Британские врачи установили, что нехватка витамина D может быть причиной более тяжёлого течения коронавируса, сообщает газета Express.
«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции», — заявил доктор Гаррет Дэвис.
Он отметил, что для полного исследования необходим годичный цикл, а эпидемия коронавируса началась менее года назад.
Эксперт также добавил, что витамин D может уберечь организм от проникновения коронавируса.
По материалам russian.rt.com
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