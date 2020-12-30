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Новый год 2021

Дед Мороз идет к вам в гости! В Бобруйске поздравили многодетную семью Рабец-Савиных

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Дед Мороз идет к вам в гости! В Бобруйске поздравили многодетную семью Рабец-Савиных

Сегодня представители гимназии №2 и ОАО «Бабушкина крынка» поздравили с наступающим Новым годом семью Рабец-Савиных, где воспитываются 5 детей. Двое ребят обучаются в гимназии, а трое посещают детский сад №52.

Для детей было подготовлено небольшое театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. В подарок семья получила сладости и полезные вещи для дома.

А накануне здесь побывали представители Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», которые тоже поздравили ребят с праздниками.

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