Дед Мороз идет к вам в гости! В Бобруйске поздравили многодетную семью Рабец-Савиных

Сегодня представители гимназии №2 и ОАО «Бабушкина крынка» поздравили с наступающим Новым годом семью Рабец-Савиных, где воспитываются 5 детей. Двое ребят обучаются в гимназии, а трое посещают детский сад №52.

Для детей было подготовлено небольшое театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. В подарок семья получила сладости и полезные вещи для дома.

А накануне здесь побывали представители Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», которые тоже поздравили ребят с праздниками.