Дед Мороз и Снегурочка зайдут в гости?

Каждый родитель хочет удивить ребенка и подарить незабываемые впечатления. Все малыши верят в чудо, а приглашение на дом Деда Мороза со Снегурочкой поможет воплотить это волшебство.

В редакцию обратилась бобруйчанка Галина и попросила сориентировать по ценам: она нашла, но переживает, что слишком много просят артисты за визит. Сколько будут стоить услуги Деда Мороза и какие есть развлечения в Бобруйске? Довольно много разнообразных вариантов на любые вкус и цвет. Предлагают не только привычных нам сказочных персонажей, но и эльфов, ростовых кукол и символ предстоящего года – кролика. Как источник информации мы использовали все площадки объявлений города. Разъясняем вам, дорогие читатели, все подробно: распишем картину и маршруты сказочных работяг.

В этом году есть вариант поздравления с живым кроликом. Это станет отличным вариантом для любителей «пушистиков». Дед Мороз и Снегурка с выездом на дом. Предварительный заказ осуществляется до 29 декабря. Обойдется это поздравление в 30 рублей. Цены на приглашенных Дедов Морозов и Снегурочек разделились на пакеты: «Мини» – 40 руб., «Стандарт» – 70 руб., «Премиум» – 100 руб. Цена будет зависеть от времени. Стоимость за визит Деда Мороза в новогоднюю ночь может начинаться от 100 руб. В среднем поздравление в обычные дни со стандартным представлением (с 20 декабря по 8 января) стоит около 60-90 рублей.

Интересный образ Деда Мороза-эльфа стал новинкой. Современный Дед Мороз с укулеле. Забронировать эту услугу можно до 31 декабря. Цена на приглашенного эльфа составит около 80 рублей.

Предлагают поздравление в костюмах белого и коричневого мишек, пандочки и зайки. Стоимость будет индивидуальна – в зависимости от времени и даты проведения.

В этом году доступно оригинальное поздравление малышей Дедушкой через окно способом промышленного альпинизма. Расценки на эту услугу обсуждают с самим аниматором, но менее чем на 100 рублей не рассчитывайте: Дедушке же в годах тяжело залезть в окно панельки или хрущевки. К слову, стоимость костюма Деда Мороза стартует от 160 рублей. Это без бороды и мешка подарков.

И фото на память. Новогодние фотосессии всегда пользовались большим спросом. Расценки зависят от многих критериев, например, количества человек, времени и масштабов съемки. Съемка с фотографом в студии будет стоить от 80 рублей. Если есть желание арендовать студию без фотографа, это обойдется в 40 рублей. Один из фотографов предлагает вариант: час фотосессии – 130 руб. В результате получится порядка 40 фото. Все на ваши усмотрение и возможности. В среднем цены на новогодние фотоссесии от 100 руб. Зависит от опыта работы фотографа, места съемки и количества фотографий, которые вы хотите получить.

Яна Березовская.