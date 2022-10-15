«Дажынкi-2022»: как Славгород встретил областной фестиваль-ярмарку тружеников села
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Фотографии: Виктор Чабан
Читайте подробности в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё». А сейчас — смотрите как это было в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
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