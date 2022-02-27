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Референдум 2022

Давыдько: важно иметь Основной закон, который будет усиливать нашу государственность

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Давыдько: важно иметь Основной закон, который будет усиливать нашу государственность

Важно иметь Основной закон, который будет усиливать нашу государственность. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь", председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько.

"Мой принцип - не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Поэтому с большой радостью я досрочно проголосовал за будущее нашей страны, изменения и дополнения, которые вошли в проект Конституции", - сказал Геннадий Давыдько.

Как отметил депутат, не каждому в жизни выпадает возможность активно участвовать в будущем своей Родины. "У каждого есть возможность трудиться, платить налоги, но место трудовому подвигу есть - это волеизъявление за новую Конституцию. Ведь те, кто придет сегодня голосовать с внуками, в будущем будут вспоминать об этом событии, - обратил внимание он. - Теперь, когда мы видим, что происходит в мире, нам так важно иметь защитный закон, который будет усиливать нашу государственность, социальную активность государства, участие граждан в управлении своей страной, - это крайне важно".

"По опросу наших наблюдателей и членов комиссий, на местах порядок, дисциплина и тишина. То есть никаких чрезвычайных случаев в период досрочного голосования не было. Как правило, активность в воскресенье возрастет ближе к обеду, продолжим держать руку на пульсе. Сегодня хороший праздничный день для нашей страны", - добавил председатель общественного объединения.

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