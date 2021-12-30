Давайте верить в чудеса! Порция невыдуманных новогодних историй от бобруйчан

Даже самый скептично настроенный пессимист в канун Нового года допускает ма-а-ленькую возможность чуда: ну а вдруг? Вдруг состоится волшебство, свершится магия, исполнится заветная мечта? В дверь постучит желанный человек, придет смс от давно потерянного друга, в лотерейном билете окажется нужная комбинация цифр? Независимо от того, кем мы работаем, сколько нам лет, все мы хоть чуть-чуть, но ждем чего-то необычного от Нового года. Дальше несколько историй бобруйчан, которые им запомнились больше всего.

Наталья Быкова, ответственный секретарь:

– В общем, произошло это в моем глубоком детстве. Мне было тогда лет пять-шесть. Жили мы в общежитии, а там как-то было заведено ходить в гости друг к другу по праздникам. Впрочем, не в этом суть истории.

Той чудесной ночью мы всей семьей встречали «российский» Новый год (который по тому времени был в 23.00) у соседей на втором (или третьем) этаже. Мы, к слову, жили на восьмом. Посидели, поболтали, повзрывали хлопушки с конфетти и всем честным народом решили перебазироваться к нам. Мне вручили заветную банку вишневого варенья, кто-то что-то прихватил, и мы дружною толпой выдвинулись. Времени было в обрез, чтобы встретить Новый год, и взрослые почему-то решили, что лифт может выдержать тонну. И (ну конечно!) все вперлись в лифт – аккуратненько, шпротинка к шпротинке. Не проехав и двух этажей, лифт остановился. Все. Хана. Все в панике, жмут несчастную кнопку вызова лиф­тера. Злая лифтерша с соответствующими выражениями обещала скоро быть на месте и спасти наши тела из плена лифта. А я, зажатая между взрослыми, крепко держу варенье и думаю о том, что, если что, от голода мы не умрем какое-то время, потому что лифтерша никогда в жизни не поднимет такую массу (лифт поднимается вручную). Мне казалось, что операция спасения длилась бесконечно долго. И когда забили куранты (на крутых наручных часах дяди Леши), все кричали «С Новым годом!», лифтерша же кричала непечатными словами. Освободились мы примерно около часа ночи. У меня было столько счастья – не передать словами. Я потом долгое время ходила исключительно по лестнице. А лифтершу, к слову, мы позвали к нам. Но она не пошла, потому что работа. Вот такой Новый год мне запомнился. Непередаваемые ощущения!

Елизавета Павлова, оператор такси:

– Новый год для меня – отдельный день. День потери и день обретения. В 2002 году 31 декабря около шести вечера нам с мамой позвонили на оцтовский мобильный, и незнакомый голос сказал, что папу сбила машина и что его больше нет. В течение 15 минут мы с сестрой были без отца, а мама – без любимого супруга. Целых 15 минут мы сидели в ступоре, пока мама пыталась узнать, что и как, заламывая себе руки и беззвучно рыдая, постоянно названивая на мобильный. А затем телефон снова зазвонил, и в трубке зазвучал папин голос: оказалось, что действительно случилась авария, но он отделался лишь мелкими ушибами и ссадинами, а телефон вылетел и оказался рядом с тем, кому... повезло меньше.

Может, это и не совсем праздничная история, но я помню, как молила все высшие силы совершить чудо, чтобы это была ошибка. И оно случилось.

Вероника Морозова, специалист по работе с населением:

– Новый год для меня самый любимый праздник, ведь именно в этот день определилась моя дальнейшая судьба.

1987 год, мне 19 лет, я бреду одна по заметенной снегом улице Минска, на часах 23. Только что разбилось мое молодое сердечко, и кажется, что весь мир враз стал серым и пустым. Слезы текут, сердце останавливается, обида душит, не хочется ни жить, ни дышать. На улице никого, только в окнах горит свет, слышны веселые крики, счастливые возгласы. А я плачем захожусь, аж захлебываюсь. И тут меня сзади нагоняют веселые такие, разбитные тетки, пьют шампанское, веселятся. Хватают меня под руки, одна кричит: «Девуля, не плачь, праздник же!» Они меня тащат в ближайший подъезд, а у меня нет ни сил, ни желания сопротивляться. Там квартира, застолье, море гостей, танцы, тосты и знакомство с будущим мужем, сыном хозяйки квартиры. Кто-то скажет «Кино, вымысел», но 30 лет семейной жизни и трое прекрасных детей не дадут соврать. Иногда жизнь отбрасывает такие фортели, что ни в одном фильме не увидишь!

Денис Долгов, оператор ЧПУ:

– Не совсем Новый год, но запоминающаяся дата – 2 января 2007-го, утро. Это день, когда вся наша семья не смыкая глаз ждала результаты операции на сердце у мамы. Дождались! Молились, плакали, держали друг друга за руки, надеялись и ждали. Мама жива и по сей день, в добром здравии, а я убедился, что чудеса бывают. Не только новогодние, любые! Спасибо нашим врачам! С наступающим всех праздником, верьте в чудеса, и они обязательно исполнятся!

Кирилл Левченко, водитель:

– Двухтысячные годы. Новый год застал меня в дороге. До ближайшего города больше двухсот километров, вокруг леса и снега... Россия – страна огромная. Настроение – ужас, в семье непорядок, до дома – тысячи километров, а я из-за заказчика у черта на куличках рулю в темноте чуть ли не со слезами на глазах. И тут смотрю, съезд с дороги, а там елка огромная вся в огнях! И машин прос­то тьма, и у всех фары горят. Люди на улице, музыка, костры горят. Останавливаюсь, и оказывается, это дальнобои и прочие водители, кого праздник застал в дороге, скооперировались, елку украсили кто чем горазд, жгут костры, шашлыки жарят, чай и что покрепче пьют. Наверное, это был самый теплый, самый веселый праздник в моей жизни. До сих пор его с теплотой вспоминаю.

Максим Старовей, техник-технолог:

– Запомнился Новый год из далекого детства, когда страна еще была из четырех букв, а люди, казалось, были добрее.

Мне 9 лет, у меня сильная ангина, отца у нас нет, а мама на работе в ночь. Оставила мне салаты, компот, поплакала и скрепя сердце ушла на работу. Бабушка и дедушка только утром приедут. У меня сильная температура, и я смотрю, как на улице во дворе гуляют дети. Мне обидно и завидно, грустно, я плачу. И тут в дверь звонят, я открываю, а в дом заваливаются мои одноклассники и друзья, танцуют и поют, дарят мне подарки, конфеты, тут и Дед Мороз, и Снегурочка, и даже мама, которая с работы сбежала на пару часов! Бенгальские огни, мандарины... Уже прошло почти 40 лет, а я по сей день помню этот Новый год. Самый добрый, самый яркий и самый теплый.

Олег Авдеев, студент:

– Мой самый запоминающийся Новый год прошел у дедушки в деревне. Как в «Простоквашино», родители решили, что достаточно им квартирных посиделок, и всей семьей с друзьями мы поехали в село. Там топили печь, топили баню, я катался на коне, украшал елку прямо во дворе! Для меня в 8 лет это было настоящее чудо! Потом пели песни, водили хороводы, взрывали петарды и фейерверки. Я думаю, у каждого ребенка должен в жизни быть подобный взрыв эмоций, который он пронесет сквозь годы.

Павел Леонидов, инструктор:

– У меня двое детей родились 1 и 2 января, как думаете, как я отношусь к Новому году? Отлично! У нас праздник «стоит столбом» начиная с 29 декабря, моего дня рождения. Дальше. 30 декабря – день рождения жены! Дальше – 31-е – небольшая передышка, если можно так назвать канун Нового года.

Вообще в Новый год мне аномально везет. Несколько лет назад выиграл 800 рублей а лотерею. 16 лет назад в Новый год познакомился с супругой, так что да, верю в чудеса и своеобразного невидимого Деда Мороза, который воздает всем по заслугам.

Алина Андреева, парикмахер:

– Когда была мелкой, Дед Мороз всегда оставлял подарок у двери! Одно никак не могу сама себе объяснить: в один из новых годов, уже после полуночи, взрослые празднуют за столом, я беснуюсь в ожидании подарков, и вот! Звонок в дверь! Почти все из-за стола вышли в прихожую, ждут меня. Я открываю дверь, а на коврике лежит пакет с подарком! Мама спросила, мол, что там? «Подарок от Деда Мороза», – со счастливым лицом отвечаю я и закрываю дверь. А папа в шутку вслух задает вопрос: «А нам?» Все засмеялись, и тут в дверь снова позвонили. Смех прекратился. Папа в легком недоумении открывает дверь, а там, на том же месте, где стоял подарок, стоят рядышком бутылка водки и бутылка шампанского. Откуда они там взялись, понятия не имею. Уже повзрослев, я спрашивала у родителей, как так получилось и кто же это мог быть, но они в упор ничего такого не помнили. Может, и правда Дед Мороз был? А приходить перестал потому, что в него меньше верить стали...

Владимир Троицкий, механик:

– Из детства помню только один уморительный случай, но он запомнился на всю жизнь. Было начало лихих 1990-х, на отцовской работе решили нанять ряженых и отправить по квартирам детей поздравить. Мне было лет 7 тогда, я сидел с младшим братом дома, когда пришел ватнобородатый. Говорит через дверь, мол, это я, Ледушка Мороз, приехал с севера, подарки вам привез. Я стул взял, смотрю в глазок, а там темнота: в подъездах тогда почти никогда лампочки не меняли.

В общем, отвечаю ему, что не верится мне от слова «совсем». А он настойчивый, стучит и звонит. Говорю: «Вали отсюда, пока в милицию не позвонил». Не уходит! В общем, набрал 02, говорю, так и так. Приняли вызов. Передал ему через дверь, что наряд вызвал, только тогда ушел подозрительный тип. А вечером батя сам подарки привез и еще сверху ништяков купил за бдительность. Вот так и закончилась моя вера в Деда Мороза...

Валерия Никитина, ученица 10-го класса:

– В преддверии Нового года вспомнилось. Декабрь, я еще совсем ребенок, сижу на кухне со старшим братом и мамой. И тут брат говорит:

– Лера а ты уже написала письмо Деду Морозу?

Я смотрю на него изумленными гла­зами:

– В смысле – письмо? Как писать? И что будет? Куда его положить? А че? А как? А почему?

– Да пишешь просто письмо Деду Морозу, кладешь под подушку и указываешь там то, что ты хочешь в подарок на Новый год!

– И все? Могу написать что угодно? Вообще все что угодно? Даже вертолет?!

Мама с выпученными глазами не успевает вставить слова, и брат продолжает:

– Да, все что угодно! Это же Дед ­Мороз!!!

Я счастливая полетела писать письмо, даже не обращая внимания на возможную дальнейшую драку мамы с братом.

И вот наступает Новый год, я лезу под елку, а там гелевые ручки с блестками! Их я и просила! Три гелевые ручки! Моему счастью не было предела! И в тот момент я действительно поверила в чудеса!

Я писала еще года четыре с момента первого письма. А перестала, когда нашла все свои письма на мамином шкафу...