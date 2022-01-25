Мобильные датчики контроля скорости будут работать на дорогах Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Так, 25 и 26 января с 8.00 до 18.00, а также 27 и 28 января с 11.00 до 19.00 датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч).

В Могилеве по ул.Королева в районе дома №19 скоростные ограничения будут действовать 25 и 26 января с 9.00 до 19.00 (60 км/ч). На этом же участке дороги датчики контроля будут работать с 20.00 27 января до 02.00 28 января, а также с 20.00 28 января до 02.00 29 января - 60 км/ч.

Контроль скорости 25 января будет осуществляться с 9.00 до 18.00 на автодороге M8 в Могилевском районе. Скоростные ограничения здесь составят 90 и 70 км/ч. В этот же день датчики контроля скорости будут работать с 10.00 до 17.00 на автодороге Р72 - 60 км/ч.

Фиксировать нарушения скорости 26 января датчики будут с 8.00 до 19.00 в Могилеве на проспекте Димитрова в районе дома №45 (60 км/ч), а также с 9.00 до 19.00 на автодороге Р122 в Чаусском районе - скоростные ограничения 90 и 70 км/ч.

Контроль скоростного режима 27 января будет вестись с 8.00 до 19.00 в Могилеве на проспекте Пушкинском в районе дома №7 (60 км/ч), а также с 9.00 до 18.00 в Бобруйске на ул.Минская в районе дома №102 (60 км/ч).

Скоростные ограничения 28 января будут установлены с 9.00 до 18.00 на автодороге Р122 в Чериковском районе - 70 км/ч, с 9.00 до 19.00 - на трассе M8 в Могилевском районе (90 и 70 км/ч).