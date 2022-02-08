Датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на дорогах Бобруйска
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Датчики контроля скорости с 8 по 11 февраля будут фиксировать нарушения на дорогах Бобруйска. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Работа мобильных датчиков контроля будет налажена 8 и 9 февраля с 11.00 до 19.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч).
Датчики контроля скорости будут работать 10 и 11 февраля с 20.00 до 1.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч).
Кроме того, 10 февраля контроль скорости будет производится с 9.00 до 18.00 в Бобруйске на ул.Минской, №102 (60 км/ч).
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