Датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на дорогах Бобруйска

Датчики контроля скорости с 8 по 11 февраля будут фиксировать нарушения на дорогах Бобруйска. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Работа мобильных датчиков контроля будет налажена 8 и 9 февраля с 11.00 до 19.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч).

Датчики контроля скорости будут работать 10 и 11 февраля с 20.00 до 1.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч).

Кроме того, 10 февраля контроль скорости будет производится с 9.00 до 18.00 в Бобруйске на ул.Минской, №102 (60 км/ч).