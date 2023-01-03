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Наши дети ♥

Дарили добро вместе с благотворительной акцией «Наши дети»

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Дарили добро вместе с благотворительной акцией «Наши дети»

Наступление Нового 2023 года стало поводом для традиционной встречи давних друзей. 30 декабря минувшего 2022 года заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Васильевич Бородько и начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Николаевич Гриб в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» поздравили детский дом семейного типа семьи Рубан с наступающими праздниками. Кроме сладких подарков и фруктов, гости вручили ребятам желанный подарок – велосипед.

В теплой семейной беседе друзья поделились последними новостями, достижениями, открытиями и планами на будущий год. Ребята показали свои рисунки, поделки и игрушки, сделанные своими руками. Некоторые из них стали подарками для добрых гостей.

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