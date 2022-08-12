Дарье Потаповой нужна помощь

История Дарьи

Из письма-обращения мамы: «Я – мама очаровательной девочки Даши.

7 декабря 2006 г. на свет появилась моя доченька Дарья. Так сложилось, что с самого ее рождения мы вынуждены бороться, чтобы научиться элементарным вещам – жевать, сидеть, стоять. Первые дни жизни она провела на аппарате ИВЛ в неврологическом отделении, где мы находились целый месяц.

В пять месяцев Даше поставили инвалидность. Врачи нам сказали: либо вы с этим живете, либо боретесь. С этого момента мы стали проходить бесконечные реабилитации. Дашка получала лечение в Евпатории – санаторий «Искра», в Польше – «Олинок», были реабилитации и в Беларуси: «Живица» г. Гомель, «Тонус» г. Брест, «Минский городской Центр медицинской реабилитации» г. Минск. В феврале 2013 г. была проведена операция (фибротомия) в г. Тула, потом еще две – в 2015 и 2019 г. Дома у нас постоянные занятия ЛФК, массаж, логопед. А также с рождения мы занимаемся иппотерапией. Пусть со стороны её успехи кажутся незначительными, но для нас каждый новый навык – это огромная радость, за которой стоит тяжелый труд. Дашка в свои 15 лет, имея 4-ю степень утраты здоровья, умеет ездить верхом на лошади, стоит с поддержкой, а это для неё очень большие достижения. Мы специально для доченьки купили вертикализатор Баффин трио, чтобы она могла сидеть, стоять и даже полежать.

Т.к. Дашенька повзрослела, мы нуждаемся в специализированной коляске, чтобы мы могли передвигаться по улице. В связи с тем, что у нас много уходит средств на лечение и реабилитацию, у нас нет возможности купить её, и мы просим о помощи добрых людей».