Данилович: белорусам необходимо принять активное участие в опросе по определению даты Дня народного единства

Белорусам необходимо принять активное участие в опросе по определению даты Дня народного единства. Об этом рассказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"День народного единства, на мой взгляд, нужно связать с событиями осени 1939 года, когда 17 сентября начался поход Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину. Это положило начало ликвидации исторической несправедливости в отношении белорусского и украинского народов, связанного с Рижским мирным договором, который фактически разделил нашу страну и народ на две части. События осени 1939 года имеют огромное значение для истории Беларуси и особенно для истории белорусской государственности. 14 ноября 1939 года процесс воссоединения белорусского народа завершился. Верховный Совет БССР принял решение о присоединении к республике Западной Беларуси. И с этого момента белорусы стали жить в одном государстве - Белорусской Советской Социалистической Республике", - рассказал Вячеслав Данилович.

По его словам, это самое настоящее единение, воссоединение белорусского народа.

"Эти события наиболее подходят для установления Дня народного единства, - считает ректор. - Это сыграет очень важную роль, потому что мы продемонстрируем, насколько важны эти события для истории белорусского народа и государственности. В то время белорусы Восточной и Западной Беларуси выступали за это воссоединение, приветствовали его. И такое решение приняло Всебелорусское собрание Западной Беларуси, которое состоялось 28-30 октября в Белостоке и на которое были избраны представители различных социальных слоев, групп населения Западной Беларуси. Подавляющее большинство этих представителей высказались за воссоединение Западной Беларуси с БССР. Это было волеизъявление народа".

Вячеслав Данилович уверен, белорусам необходимо принять активное участие в определении даты Дня народного единства. "Это очень важно, потому что этот день касается всех граждан. Установление такого дня поспособствует, с одной стороны, сохранению объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа и государства. С другой стороны, это необходимо в современных условиях информационной гибридной войны, когда пытаются фальсифицировать и исказить исторические события. И в первую очередь попыткам фальсификации подвергаются как раз события Второй мировой и Великой Отечественной войны, которые имели огромное значение для белорусского народа. Я считаю, что у нас есть все необходимые исторические, научные обоснования для того, чтобы установить День народного единства в нашей стране", - заключил он.

Проголосовать за выбор даты государственного праздника День народного единства можно на сайте Всебелорусского народного собрания.