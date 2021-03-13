Данилович: бчб-флаг наполнился негативным содержанием и превратился в символ общественно-политических неудач

Было время, когда бело-красно-белая символика была государственной в нашей стране. Но это был самый тяжелый период в истории независимой Беларуси – время глубочайшего социально-экономического и общественно-политического кризиса, - поделился мнением ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.

– Действительно, для народных традиций белорусов характерно использование сочетания белого и красного цветов, но именно в виде различных орнаментов. И здесь яркий пример - орнамент на современном государственном флаге Республики Беларусь. Вместе с тем история убедительно свидетельствует, что фактически ничего позитивного за бело-красно-белым флагом, который был придуман в ноябре 1917 года деятелем белорусского национального движения, архитектором К. Дуж-Душевским, не стоит. Чего добились деятели, которые под ним выступали? БНР реальным государством не стала, Слуцкое восстание было подавлено, рейд С. Булак-Булаховича закончился поражением, белорусские национальные организации, использовавшие этот флаг в Западной Беларуси, были ликвидированы польскими властями. Приверженцы бело-красно-белого символизма дискредитировали, а по сути, предали национально-государственные интересы, сотрудничая с польскими оккупантами в годы польско-советской войны, а затем с германскими нацистами, участвуя в борьбе против войск Красной Армии, белорусских партизан и подпольщиков, которые противостояли нацистским агрессорам, проводившим политику геноцида белорусского народа! А ведь именно благодаря героическому подвигу и самоотверженности советских людей, сражавшихся под Красным Знаменем, был разгромлен германский Вермахт, и сегодня мы живем в суверенной Беларуси. После войны коллаборационистские идеологи вместе со своими хозяевами бежали на Запад. Там они участвовали в подрывной работе против Беларуси, делали все возможное для развала СССР. А бело-красно-белый флаг наполнился негативным содержанием и из символа белорусского национального движения давно превратился в символ общественно-политических и духовно-культурных неудач. Абсолютно закономерно, что на референдуме 1995 года большинство наших сограждан сказало ему «нет». Наиболее значимые достижения белорусского народа были осуществлены не благодаря приверженцам этой символики, а вопреки им.