Дан старт новому сезону молодежного проекта «100 идей для Беларуси»

Торжественная церемония старта 12-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" прошла 15 ноября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под положением проекта поставили его организаторы. Молодые люди с сегодняшнего дня могут направлять свои заявки. К участию приглашается молодежь в возрасте от 14 до 31 года, авторские коллективы и молодые ученые (доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, аспиранты, магистранты - до 35 лет). Традиционно прием заявок осуществляется через сайт проекта 100ideas.by. Основные номинации этого сезона - "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и фермерство", "Промышленные и строительные технологии", "Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)", "Химические технологии, нефтехимия", "Информационно-коммуникационные технологии", "Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)", "Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество и социальная сфера" и специальная номинация - "Лучшая бизнес-идея".

Проект "100 идей для Беларуси" реализуется БРСМ при поддержке Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям и с этого года НАН Беларуси для активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.

Проект "100 идей для Беларуси" стартовал в сентябре 2011 года по инициативе БРСМ. За это время он стал не только визитной карточкой молодежной организации, но и брендом молодой независимой Беларуси.