Дан старт конкурсу «Спасатели глазами детей»

Ежегодно Бобруйским отделением Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) совместно с управлением по образованию и отделом идеологической работы и по делам молодёжи Бобруйского горисполкома, а также отделом по образованию, спорту и туризму и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома, при поддержке Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям проводятся городской и районный смотры-конкурсы детского творчества «Спасатели глазами детей». Конкурс является республиканским и лучшие работы городского и районного этапов принимают участие в областном конкурсе, победители и призеры областного – в республиканском.

Смотр-конкурс проводится в 9 номинациях: «Сказка»; «Рассказ»; «Стихотворение»; «Рисунок»; «Поделка»; «Скульптура малых форм»; «Модель пожарной аварийно-спасательной техники»; «Стикер-пак МЧС»; «Комикс».

Очень важно для тематического конкурса – раскрыть его тему. Темы собраны в трех блоках: 1 блок «Пожары и чрезвычайные ситуации, движение юных спасателей-пожарных, пожарное добровольчество»: вот только некоторые из тем блока: «Боевая работа», «Я б в спасатели пошел, пусть меня научат»; «Герои «Волшебной книги» о безопасности» и др.; 2 блок «Спасание на водах» и его темы «Правила поведения на воде – правила жизни»; «На тонком льду нет места детским играм» и др.; 3 блок «Промышленная безопасность глазами детей» и темы «Берегите лифт»; «Безопасный отдых в аквапарке»; «Карьеры. Опасно для жизни!»; «Строительные площадки не место для игр» и др.

Несмотря на серьезность тем, приветствуется и юмор в предоставляемых работах. Участвуя в данном конкурсе, ребята не только демонстрируют свои таланты, но и изучают основы безопасности жизнедеятельности и знакомятся с профессией спасателя-пожарного.

Работы принимаются до 22 февраля 2021 года (ул. Социалистическая, 60, телефон 72-12-58, 72-12-09). Так что еще есть время придумать что-нибудь интересное и воплотить это в жизнь. Ждем интересных и поучительных работ!