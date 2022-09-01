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Дань памяти. Школе №35 присвоили имя генерала Батова

В День знаний бобруйской школе 35 присвоили имя генерала 65 армии Павла Ивановича Батова и открыли мемориальную доску.