Дальнобойщику не понравился беспорядок в квартире, из-за чего он едва не убил беременную жену

В Бобруйске вернувшемуся из длительной поездки мужу не понравилось, что в квартире беспорядок. Почему же сейчас расследуется уголовное дело об угрозе убийством, в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Вечером 15 декабря прошлого года в Бобруйске между супругами произошел конфликт: вернувшемуся из длительной поездки мужчине не понравилось, что в квартире беспорядок. По этому поводу он начал выражать беременной жене недовольство, сопровождая речь угрозами. Несмотря на ее интересное положение, муж схватил супругу за шею и начал душить. Осознав, что та стала задыхаться, отпустил ее.

О случившемся потерпевшая на следующий день рассказала матери. Та незамедлительно и вполне резонно сообщила об инциденте в милицию.

Установлено, что супруга находится на шестом месяце беременности. Она воспитывает еще двух дочерей, которым исполнилось 10 лет и всего год, от первого брака. Новоиспеченная семья образовалась сравнительно недавно. Характеризуется как благополучная, на учете никто не состоит. В момент произошедшего дети находились дома.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК («Угроза убийством»). Следователем установлено, что мужчина ранее не судим, работает водителем-дальнобойщиком. Планируется назначение судебно-психиатрической экспертизы. Вероятно, бдительность мамы потерпевшей молодой женщины предотвратит дальнейшее развитие домашнего насилия в этой семье.

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