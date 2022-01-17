Дачный сезон открыт…У воров

Многие любители отдыха на природе, осенью собрав выросший на грядках урожай, покидают свои дачные жилища и до весны туда не приезжают. Этим нередко пользуются злоумышленники. Из практики, основное число краж из дач и садовых домиков совершается в основном в осенне-зимний период с октября по март, когда сезонные жилища пустуют.

Так, в начале января в Костюковичский РОВД с заявлением о краже из дачного дома обратился 64-летний местный житель. Мужчина пояснил правоохранителям, что проживает в летний период на даче в деревне Каничи. В октябре прошлого года по окончании сезона он переехал из дачного дома в город. После нового года решил проверить свое жилище: заметил, что окно в доме разбито, а вокруг строения много следов от обуви. Пропал велосипед, а также 7 рамок с медом с пасеки дачника. Общая сумма похищенного составила 350 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска Костюковичского РОВД личность похитителя была установлена. Им оказался нигде не работающий 51-летний житель этой же деревни. К слову, подозреваемый ранее уже был судим за совершение краж из жилых помещений и дач.

По сведениям управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома, на территории области в прошлом году зарегистрировано 175 краж из дач. 41 из них совершена в Бобруйском районе, по 18 – в Быховском и Шкловском. Особенность этих районов в том, что здесь сконцентрированы дачные участки жителей областного центра и Бобруйска.

Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, оставленное в доступном месте без присмотра. Но зачастую злоумышленников не останавливают и запорные устройства на дверях домов и сараев. Злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом, строительные материалы.

Осложняет раскрытие данного вида преступлений то, что между самим преступным событием и моментом его установления проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам его уже невозможно: сложно установить свидетелей, утрачиваются следы преступления, а у злоумышленников есть время для их устранения и сбыта краденого.

В связи с этим правоохранители напоминают владельцам дачных участков о необходимости принятия мер по сохранности своего имущества!

Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту вневедомственной охраны. Но если у Вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами:

1. Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.

2. Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположен ваш дачный дом.

3. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.

4. Чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко.

5. Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать Вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом.

6. В случае потери ключей срочно замените замки.

7. Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

8. Не оставляйте на даче ценные вещи, увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположен ваш дачный дом.

ОИОС УВД Могилевского облисполкома

Фото УГКСЭ по Могилевской области