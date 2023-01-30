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Происшествия

Дачный дом горел в Бобруйском районе

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Дачный дом горел в Бобруйском районе

28 января в 11.40 по телефону 101 мужчина сообщил о пожаре дачного соседнего дома в СТ «Сосновый» Горбачевичского с/совета Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение внутри и кровли дома, создалось плотное задымление. Хозяин находился на месте.

Прибывшие  спасатели ликвидировали пожар. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади дома, обуглены стены и потолок внутри дома, уничтожено имущество в доме. В сарае 2x3 повреждено перекрытие и имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара: нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 МЧС напоминает:  эксплуатируйте исправные печи, не перекаливайте их и не оставляйте топку печей без присмотра.

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

 

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