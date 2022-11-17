Да не оскудеет рука дающего. Бобруйчанка пожаловалась на благотворительную организацию

Помощь нужно уметь не только оказывать, но и принимать. Порой благотворительные организации подвергаются критике: дескать, в помощи нуждающимся отказывают, ведут волонтеры себя не так. Напряжение нарастает.

Недавно в редакцию обратилась подруга и помощник по хозяйству одной пожилой еврейки по имени Элла:

– У моей подруги очень непростая судьба: ей за восемьдесят, и она осталась совсем одна. Я ей помогаю с походами в магазин. Элла сама не выходит на улицу, но до сих пор может сама себе приготовить, пожарить котлеты, немного прибрать в доме.

Почему я акцентировала на том, что Элла – еврейка? В помощь ей, как выяснилось, направляли из благотворительного объединения «Рахамим» уже четвертую сиделку. В переводе имя Рахамим – милосердный. Здесь трудятся 135 работников, финансирование организации областного значения ведется за счет иностранных благотворителей и меценатов. По словам обратившейся женщины, последняя сиделка, кого направили, проявила вопиющее неуважение к хозяйке дома.

– Это первый случай, когда к нам такие претензии, –

отвечает директор ОО «Бобруйское еврейское благотворительное общество «Рахамим» Галина Дубинская. – Мы направили 4 работников к Элле. Понимаю, что судьба у этой женщины непростая и она требует дополнительного к себе отношения. Знаете, иногда помощь тоже нужно уметь принимать. Надо отметить, что наши работники всегда с пиететом относятся к старшему поколению.

Мы попросили Галину Борисовну еще раз попытаться оказать помощь Элле, ведь загвоздка в том, что женщина не желает обращаться в территориальный центр социального обслуживания, акцентируя на том, что евреев в возрасте должны досматривать евреи.

На патронажном обслуживании «Рахамим» подопечные от 75 лет и старше. Организация работает по различным социальным программам, предоставляя услуги ухода на дому, прокат реабилитационного оборудования, средства личной гигиены и другое для еврейского населения.

Хочется добавить, что история не новая и есть прецеденты. Например, благотворительная организация «Справедливая помощь» как-то обратилась в сети с заявлением: «Мы никогда и никого не заставляем брать помощь. Только Вы решаете, брать помощь или нет. Очень обидно слушать негативные высказывания в свою сторону. У нас тоже есть дети, работа. Однако мы стараемся искать, звонить и договариваться о помощи. Очень надеемся на вашу поддержку!» Да не оскудеет рука дающего...